الإمارات تستدعي سفيرة السويد للإحتجاج على إحراق متطرفين القرآن الكريم

أفادت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات، استدعت سفيرة السويد لدى أبوظبي، للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخ من القرآن الكريم.

وأضافت الوكالة أن "وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، استدعت سفيرة مملكة السويد لدى أبوظبي، ليزلوت أندرسون، وأبلغتها احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم"، مؤكدة " رفض بلادها لـ"كافة الممارسات التي تسيء للأديان"، مشددة على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".