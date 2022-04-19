الإمارات تستدعي سفيرة السويد للإحتجاج على إحراق متطرفين القرآن الكريم

شددة الوزيرة على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب"

أفادت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات، استدعت سفيرة السويد لدى أبوظبي، للاحتجاج على إحراق متطرفين نسخ من القرآن الكريم.

وأضافت الوكالة أن "وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، استدعت سفيرة مملكة السويد لدى أبوظبي، ليزلوت أندرسون، وأبلغتها احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم"، مؤكدة " رفض بلادها لـ"كافة الممارسات التي تسيء للأديان"، مشددة على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".

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وأكدت الوزيرة أن مثل هذه الممارسات "لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".

وجاءت هذه الخطوة بعد إقدام الدنماركي السويدي، راسموس بالودان، على حرق نسخة من القرآن الكريم، وكان بالودان منحت له الجنسية السويدية عام 2020، ويعرف عنه عداؤه للإسلام، وكان قد دعا إلى "خلو الدنمارك من المسلمين" قبل الانتخابات الدنماركية عام 2019، غير أنه فشل في الوصول إلى البرلمان.