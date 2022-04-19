الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث في القدس والمسجد الأقصى

ويائير لابيد يطلع بلينكن على الجهود التي تبذلها اسرائيل لاتاحة حرية العبادة للاديان الثلاثة في القدس

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم السفير الإسرائيلي في الامارات أمير حايك، لمحادثة للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى.وبحسب وكالة الأنباء الاماراتية "وام" فإن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت ابراهيم الهاشمي استدعت "أمير حايك السفير الإسرائيلي في دلة الامارات وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى"

وأكدت الوزيرة وفقا للبيان على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف اية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى" وإعربت عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أكدت على ضرورة "احترام دور الاردن في رعاية المقدسات والوضع القائم"

وشددت الوزيرة :"على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وعلى صعيد متصل صرح وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن تمحورت حول التوتر الأمني والأحداث الاخيرة في مدينة القدس ، وقام لابيد خلالها بإطلاع بلينكن على الجهود الذي تبذلها اسرائيل لاتاحة حرية العبادة للأديان الثلاثة في القدس، وشدد لابيد بحسب البيان الصادر عنه على "الجهود الإسرائيلية المتزنة والمسؤولة في مواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها"بحسب وصفه "المئات من المتطرفين المسلمين في الحرم القدسي، وعن الأخبار الكاذبة التي ينشرها المتطرفون والتي تشعل العنف بدلا من التهدئة" وأضاف بأن "اسرائيل لن تكون مستعدة لقبول دعوات دعم العنف" مشيرا الى الحاجة لدعم دولي لإعادة الهدوء إلى القدس.

في ظل الانتقادات الحادة لرئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة حول السلوك الاسرائيلي في الحرم القدسي امس واستدعاء الخارجية الاردنية للقائم بأعمال السفارة الاسرائيلية في عمان، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مساء أمس إن "في الاسبوع الأخير تدار ضدنا حملة تحريض شرسة بتوجيه حماس. ها هي الحقيقة: إسرائيل تفعل كل شيء حتى يتاح للجميع الاحتفال بالعيد بصورة آمنة- يهودا، مسلمين ومسيحيين. نحن نتوقع من الجميع أن لا ينضموا للأكاذيب وبالتأكيد عدم تشجيع العنف ضد اليهود. دولة إسرائيل ستواصل الحفاظ على عاصمتنا مفتوحة للجميع".