وزير الخارجية الامريكية يتحدث مع أبومازن ووزيرا خارجية إسرائيل والأردن حول الأحداث بالحرم القدسي

بلينكن يقوم بجولة محادثات في اعقاب التطورات الأمنية الاخيرة في مدينة القدس والحرم القدسي

اجرى وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن جولة محادثات اليوم تمحورت حول التوتر الأمني والاحداث الأخيرة في مدينة القدس والحرم القدسي ، حيث تحدث خلالها مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير الخارجية الأردنية ايمن الصفدي ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقام لابيد خلال المكالمة بإطلاع بلينكن على الجهود الذي تبذلها اسرائيل لاتاحة حرية العبادة للأديان الثلاثة في القدس، وشدد بحسب البيان الصادر عنه على "الجهود الإسرائيلية المتزنة والمسؤولة في مواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها"بحسب وصفه "المئات من المتطرفين المسلمين في الحرم القدسي، وعن الأخبار الكاذبة التي ينشرها المتطرفون والتي تشعل العنف بدلا من التهدئة" وأضاف بأن "اسرائيل لن تكون مستعدة لقبول دعوات دعم العنف" مشيرا الى الحاجة لدعم دولي لإعادة الهدوء إلى القدس.

وتطرقت محادثة بلينكن مع الرئيس الفلسطيني الى التطورات الإخيرة، خصوصا في مدينة القدس والمسجد الاقصى، وقال أبو مازن إنه "يجب خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والتي عاصمتها القدس الشرقية ووقف الخطوات أحادية الجانب" وقال بلينكن خلال المكالمة إن "الولايات المتحدة تعارض عنف المستوطنين وهدم البيوت، وإخلاء السكان ودخول الجيش الى المناطق A" وطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين الوضع.

وفي مكالمة بلينكن مع وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، والتي جاءت على خلفية الانتقادات الشديدة التي اطلقها مسؤولون اردنيون لأنشطة القوات الاسرائيلية في الحرم القدسي وقال :"يجب على الأردنيين والإسرائيليين العمل لإنهاء دائرة العنف والخطاب المتصاعد الذي يزيد التوتر"وشدد بلينكن امام الصفدي انه يوجد اهمية كبيرة للحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي ، وأهمية دور الاردن بالحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس وقال:"الولايات المتحدة ملتزمة بالاستقرار الاقليمي ودعم حل الدولتين بكل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي-الفلسطيني".