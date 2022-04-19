تقرير : الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تعقد اجتماعا طارئا

أضافت الوكالة، أن المصدر الذي لم تذكر إسمه رفض الكشف عن سبب هذا الاجتماع

أفادت وكالة الانباء الفلسطينية صفا ، اليوم الثلاثاء، أن "مختلف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ستعقد اجتماعا طارئا في مكتب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار.

وأضافت الوكالة، أن "المصدر الذي لم تذكر إسمه رفض الكشف عن سبب هذا الاجتماع"، لكنه يأتي بعد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه هاجم أهدافا في قطاع غزة ودمر مصنعا لإنتاج الأسلحة تابع لحماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين في وقت سابق من غزة.

وكانت حركة حماس قد أكدت أنها استخدمت "دفاعها المضاد للطائرات في محاولة للتصدي للرد الإسرائيلي الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الذي أطلق يوم الاثنين اعترضه الدرع الصاروخي "القبة الحديدية" ، وأعلن أيضا صباح الثلاثاء عن اعتقال خمسة مطلوبين بالضفة الغربية والتي تأتي في إطار حملة "كاسر الأمواج" التي اعلنتها اسرائيل قبل اسابيع للتصدي للتصعيد الأمني الاخير.