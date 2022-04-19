تقرير: إسرائيل تدرس إصدار توصية بمنع السفر لحضور مونديال قطر 2022

"من المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، جلسة بشأن هذه المسألة،"

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، الوم الثلاثاء، أن مكتب مكافحة الإرهاب في إسرائيل، قد يصدر توصية يحذر فيها الإسرائيليين من السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022 في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك، في ظل مخاوف أمنية إسرائيلية "متزايدة" من احتمال تعرض الإسرائيليين للـ"الاستهداف" في قطر.

وقال موقع تايم أوف إسرائيل نقلا عن صحيفة "يسرائيل اليوم"، إنه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، جلسة بشأن هذه المسألة، حيث يشعر المسؤولون بالقلق بشكل خاص من الوجود الإيراني في المباراة، مضيفة أن "نحو 15 ألف إسرائيلي اشتروا بالفعل تذاكر لحضور مباريات كأس العالم في قطر، فيما تقدر وكالات السياحة الرياضية في إسرائيل أن ما بين 25 إلى 30 ألف إسرائيلي يعتزمون الذهاب إلى قطر لحضور المونديال".

ومن جانبه أكد مصدر أمني للصحيفة أن "هذا يشكل تحديا أمنيا معقد، يتطلب الأمر تعاون السلطات في قطر، وهو أمر لسنا متأكدين من حدوثه". هذا تحد من الدرجة الأولى، بعد المناقشات الأمنية فقط سنعرف ما إذا كان يمكن القيام بذلك وكيف"، مضيفا "سيكون هناك عدد كبير من الإسرائيليين. هذا الشيء لم يحدث من قبل في بلد علاقاته غير مستقرة مع إسرائيل، على أقل تقدير. آمالنا منعقدة على أن القطريين سيرغبون في إرضاء منظمي مسابقة الفيفا، وتلبية المتطلبات المختلفة".

وتابع المصدر الأمني "إذا لم يتم الاتفاق على الأمور على النحو الذي يجب العمل بموجبه - في إشارة إلى الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية-، فقد تكون هناك توصيات بتجنب السفر إلى قطر لأسباب موضوعية".

وبحسب التقرير، فإن القرب الجغرافي بين إيران وقطر واحتمال أن تستضيف إيران "مئات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المونديال"، يشكل خطرا على الإسرائيليين الذين يختارون حضور مباريات كأس العالم، في ظل احتمال مكوثهم في مناطق قريبة "من العديد من العناصر المعادية".

وفي نفس السياق، قال الرئيس السابق لمكتب مكافحة الإرهاب نيتسان أوريل، في حديثه إلى القناة 12 الإسرائيلية، إنه "من السابق لأوانه إصدار تحذيرات السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022"، مشيرا إلى أنه "باستثناء أولمبياد ميونيخ عام 1972، فإن البطولات الرياضية الدولية الكبيرة ليست في العادة أهدافًا رئيسية للإرهاب ... هناك الكثير من المصالح الذين يريدون أن يمر بهدوء وسلام".