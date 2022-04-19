الرئيس الروسي يطلب من بينيت العمل على نقل ملكية ساحة الكسندر في القدس لروسيا

الكرملين يقول ان العقار المشار اليه يأتي في "رأس جدول الاعمال اليومية" للعلاقات الروسية-الاسرائيلية

تطرق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف بعد ظهر اليوم الى رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، والتي طلب فيها أن يعمل من أجل نقل ملكية ساحة الكسندر في الحي المسيحي بالبلدة القديمة في القدس الى روسيا، وقال بسكوف :"نتوقع من الجانب الإسرائيلي أن يقدم المساعدة المطلوبة لنقل الموقع لملكية روسيا، هذا الموضوع على رأس جدول الأعمال اليومية للعلاقات الروسية-الاسرائيلية منذ فترة طويلة"

وشدد بسكوف :"نحن نتطلع بأن تقدم القيادة الاسرائيلية كل المساعدة المطلوبة حتى يتم استكمال التسجيل". وكان موقع "واينت" افاد بوقت سابق بأن بوتين طلب من بينيت في خطوة استثنائية بنقل ملكية الساحة في البلدة القديمة في القدس لروسيا. الرسالة أشارت إلى الأهمية التي تكنها روسيا للموقع، والذي تعهد به رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. وفي أعقاب التوتر حول نقل ملكية الموقع، اثيرت مخاوف في اسرائيل من تدهور جديد بالعلاقات مع موسكو، ومن أزمة ديبلوماسية حقيقية.

قضية ساحة الكسندر بالحي المسيحي في البلدة القديمة تصدرت العناوين في عام 2019، بعد اعتقال الاسرائيلية نعمة يششكار في موسكو، حيث أفادت تقارير مختلفة ان نتنياهو تعهد لبوتين في اطار صفقة اطلاق سراح الشابة، بنقل ملكية الموقع لروسيا.

الذي كشف عن الرسالة هو رئيس الحكومة الروسي السابق سيرغي ستيباشين، وهو مقرب من الكرملين والذي يترأس الجمعية المسؤولة عن الأصول الروسية في الشرق الأوسط. ستيباشين الذي يزور اسرائيل اختار موقعا خاصا ليلقي بيانه: ساحة سيرجي في القدس-الموقع الذي استكملت حكومة اسرائيل نقل ملكيته الى روسيا في فترة حكومة نتنياهو، ستيباشين انتقد اسرائيل بشدة، متهما اياها بالمماطلة بقضية ساحة الكسندر بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال:"عملنا على هذا منذ خمس سنوات، وعثرنا على كافة الملفات التاريخية، لكن الوضع في أوكرانيا حدث- واسرائيل تتصرف كما هو مقبول في اسرائيل- قرروا عدم اتخاذ قرار، ويلعبون معنا كرة الطاولة". واضاف ان "روسيا ستمارس ضغوطات للحصول على سيطرة على العقار".

الساحة موجودة في موقع استراتيجي سياحي وسط البلدة القديمة، الحديث عن عقار بملكية وحكم الواقع لجمعية OPS "الجمعية الأرثوذوكسية الفلسطينية" والتي اشترتها عام 1890 بعد بنائها من القيصر الروسي، وبسبب أن العقار تم شراءه من الامبراطورية العثمانية تم تسجيله في السجل التركي على اسم "المملكة الروسية المجيدة"، في عام 2017 طلبت موسكو بأن تعترف اسرائيل بأت السجل التركي يشير الى أن العقار مسجل باسم روسيا، بسبب تسمية "المملكة الروسية".

وذكر موقع "واينت " أن الطلب الروسي جاء بعد إصدار المحكمة المركزية بالقدس، الأحد الماضي، قرارا بتعليق عملية التسليم إلى الجانب الروسي، بعدما تلقت طعنا من "الجمعية الأرثوذوكسية الفلسطينية" (The Orthodox Palestine Society)، التي تدير الموقع منذ بناءه قبل نحو مائة عام. و"الجمعية الأرثوذوكسية الفلسطينية" والتي يرمز لها بالاختصار "OPS" هي "كيان علماني مستقل يمتلك عقارات أخرى بالقدس".