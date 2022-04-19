وزير الأمن الإسرائيلي يوجه تحذيراً للفصائل الفلسطينية بأن تحركاتهم تهدد إنعاش اقتصاد الفلسطينيين في قطاع غزة

غانتس "في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات المتطرفة بشدة، وكذلك سكان غزة"

قام وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بتحذير الفلسطينيين في قطاع غزة من أن تحركات إسرائيل لإنعاش اقتصادهم مهددة من قبل "الجماعات المتطرفة التي تزيد من التحريض وتطلق الصواريخ على إسرائيل".

قال غانتس خلال جولة في قاعدة شرطة حرس الحدود في مدينة القدس: "كما قلت لقادة دول المنطقة، نحن نحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، ولن نسمح للمتطرفين أو المحرضين بإيذاء الأماكن المقدسة"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأضاف غانتس،"بالأمس هاجم الجيش غزة بعد إطلاق صاروخ، يتحمل قادة حماس المسؤولية عنه، إن الجيش مستعد بمجموعة واسعة من القدرات والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار"، مؤكدا "في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات المتطرفة بشدة، وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حاليًا من التحركات الاقتصادية، هذه تحركات سنوسعها اذا استمر الهدوء أو ستتراجع إذا استمر التوتر".

وكان مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أكدوا أنه يجب زيادة عدد الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل، كخطوة لتقليص الدخول غير القانوني ومراقبة من يدخلون إلى البلاد.

هذا وقد أعلن الجيش الاسرائيلي أمس الإثنين عن سقوط قذيفة من غزة في جنوب إسرائيل وقد نجحت القبة الحديدية في اعتراضها، وقالت مصادر فلسطينية "لواينت" إنها تعتقد أن الجهاد الإسلامي هو من يقف وراء إطلاق الصواريخ.

فبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه هاجم أهدافا في قطاع غزة ودمر مصنعا لإنتاج الأسلحة تابع لحماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين في وقت سابق من غزة، وسط تصاعد التوترات في شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي في القدس.