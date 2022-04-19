الرئيس الإسرائيلي لإردوغان :"إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن بالحرم القدسي وعلى حرية العبادة"

جاءت التصريحات خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسان وهي بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، على خلفية الاحداث والتوتر الأمني الذي سجل خلال الأيام الأخيرة في الحرم القدسي ومدينة القدس، وأجريت المكالمة بطلب من إردوغان على خلفية التوتر الأمني الأخير.

وشدد هرتسوغ خلال المكالمة بأنه "على عكس ما يتم تداوله في الأخبار الكاذبة، دولة إسرائيل تحرص على الحفاظ على الوضع القائم وعلى حرية العبادة، خصوصا هذه الفترة، حتى تتمكن جميع الديانات من الاحتفال بالعيد في أمان".

كما أشار هرتسوغ أمام الرئيس التركي إلى الجهود التي تبذلها الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن والتي تتيح إجراء الصلوات يوميا في الحرم القدسي "رغم الاستفزازات والتحريض الذي تثيره جهات مختلفة، يجب علينا ان لا ننصت لأصوات التحريض والدعاية الكاذبة".

وفي رده، أعرب إردوغان عن قلقه إزاء الأيام الأخيرة وشدد أن "الوضع الراهن في الأماكن المقدسة هام جدا للعالم الإسلامي" وأضاف إردوغان إنه "سعيد بسماع التصريحات الحادة للقيادة الإسرائيلية بالحفاظ عليه", وفي ختام المحادثة اتفق الجانبان على الحفاظ على علاقة متواصلة:"وذلك بهدف التوصل الى تهدئة وتقوية العلاقات بين البلدين".