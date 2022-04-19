تقرير:مسؤولون أمريكيون يصلون غدا لإسرائيل والأردن ومصر والسلطة في محاولة لمنع تصعيد

يأتي في ظل المخاوف الامريكية من امكانية ان تتصاعد التوترات في المنطقة الى مواجهة عنيفة

أفاد موقع "والا" الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين أن وفدا لمسؤولين أمريكيين سيزور هذا الأسبوع إسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر والأردن في محاولة لتهدئة الأزمة حول الحرم القدسي الشريف.

وبحسب التقرير،الوفد يضم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ياعيل لامبارت ، والمسؤول عن الملف الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو من المتوقع ان يزور غدا المنطقة وسيجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفي السلطة الفلسطينية وفي عمان.

ويشير ارسال البعثة الامريكية من قبل وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، هذه العملية تشير الى المخاوف الامريكية الكبيرة من التوترات في المنطقة وخطر تصعيد الأوضاع الى مواجهة عنيفة أوسع.

واجرى وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن جولة محادثات اليوم تمحورت حول التوتر الأمني والاحداث الأخيرة في مدينة القدس والحرم القدسي ، حيث تحدث خلالها مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير الخارجية الأردنية ايمن الصفدي ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.