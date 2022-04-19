العاهل المغربي والعاهل الأردني يتباحثان بشأن الأحداث في الحرم القدسي

أكد البيان، أن "العاهلان اعتبرا أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف"

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي الإثنين، أن الملك محمد السادس أجرى مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين بشأن المستجدات الأخيرة في الحرم القدسي الشريف.

وأكد البيان بحسب موقع "هسبرس" المغربي أن "العاهلان اعتبرا أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة”، كما شكلت هذه المكالمة مناسبة لاطمئنان الملك محمد السادس، على صحة العاهل الأردني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا.

ومن جانب آخر، أشاد السفير الفلسطيني بالمغرب، جمال الشوبكي، بموقف المملكة المغربية إزاء الاحداث الأخيرة بالحرم القدسي الشريف، وقال الشوبكي إن موقف المملكة “يعبر عن رفضها لأي إجراءات من شأنها فرض وقائع جديدة في القدس ترمي إلى تغيير طابع المدينة وموروثها الحضاري والديني”.

وأضاف الشوبكي، أن "إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في حق المصلين في المسجد الأقصى وسائر أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق الفلسطينية، يأتي منسجما ومتوائما مع الموقف العربي والإسلامي عموما"، مؤكدا أن بيان وزارة الخارجية المغربية “وضع النقاط على الحروف بشأن الموقف المغربي، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي به بشكل رسمي”.

وكانت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، قد أعربت عن "إدانتها الشديدة واستنكارها القوي" للأحداث الأخيرة في الحرم القدسي خلال الايام الأخيرة.