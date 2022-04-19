تقرير: المستوى السياسي الاسرائيلي يقرر اغلاق الحرم القدسي امام اليهود من الجمعة حتى نهاية رمضان

بحسب التقرير، تحديد الموعد النهائي لاغلاقه امام اليهود سيتم اتخاذه من قبل الشرطة الاسرائيلية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر سياسية أن المستوى السياسي في إسرائيل قرر إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود ابتداء من يوم الجمعة القادم حتى نهاية شهر رمضان. وذكرت أن القرارات النهائية بشأن موعد الإغلاق والفتح ستتخذ من قبل الشرطة بناء على تقديراتها الميدانية، كما كان متبعا في الماضي، ومن الممكن أن يبدأ الإغلاق الأحد القادم.

وأضاف المسؤولون إنه لا يوجد أي جديد بقرار إغلاق المكان حتى نهاية رمضان لأن الأمر جرى خلال السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد متصل، موقع "والا" الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين أن وفدا لمسؤولين أمريكيين سيزور هذا الأسبوع إسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر والأردن في محاولة لتهدئة الأزمة حول الحرم القدسي.

من جانبه شدد الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال مكالمته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء اليوم بأنه "على عكس ما يتم تداوله في الأخبار الكاذبة، دولة إسرائيل تحرص على الحفاظ على الوضع القائم وعلى حرية العبادة، خصوصا هذه الفترة، حتى تتمكن جميع الديانات من الاحتفال بالعيد في أمان".