مسؤول أمني إسرائيلي:"نستعد لامكانية إطلاق المزيد من القذائف من قطاع غزة"

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت أنها"ستواصل حالة الاستفار العام في صفوفها

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤول أمني كبير أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لإطلاق المزيد من القذائف الصاروخية من قطاع غزة، وقال المصدر إن حماس لن تستطيع منع إطلاق القذائف من غزة، وإن المنظومة الدفاعية الجوية في حالة تأهب قصوى.

وعلى صعيد متصل أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد اجتماعها الطارئ أمس رفع "حالة الاستنفار العام في صفوفها وعلى كل المستويات خلال اليومين القادمين"، وقالت إنه"تم التشديد خلال الجلسة على مواصلة التأهب ورفع سقف الجاهزية" وحذرت الفصائل الفلسطينية من مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بمدينة القدس التي تنظمها منظمات يمينية وقالت "يدينا على الزناد"

وذكر التقرير أن الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب مضاعفة استعدادا للمسيرة التي تنوي المنظمات اليمينية إقامتها اليوم في القدس وفي البلدة القديمة، وحتى الان لم تصادق الشرطة الإسرائيلية على المسار المطلوب للمنظمين، لكنهم ينوون إقامتها بكل حالة.

وأضاف التقرير أنه بعد اطلاق القذيفة الاثنين من قطاع غزة تجاه مناطق غلاف غزة، نقل المصريون رسالة من حماس إلى إسرائيل مفادها أن إطلاق القذيفة نفذ بدون موافقتها وبدون تنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في القطاع.