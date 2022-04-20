القدس: تشديد الاجراءات الامنية إثر مراسم "بركة الكهنة" عند حائط المبكى

أكد بيان، أن "عددا كبيرا من ضباط الشرطة بالزي الرسمي واللباس المدني، حشدوا لحفظ الأمن في جميع المناطق"

عرفت البلدة القديمة بالقدس ومجموعة من الأماكن المقدسة بالبلاد، اليوم الأربعاء، إنتشارا واسعا لرجال الشرطة الإسرائيلية، وذلك على هامش اليوم الثاني لاقامة الشعائر الدينية التقليدية ل"بركة الكهنة" عند حائط المبكى بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وأكد بيان، أن عددا كبيرا من ضباط الشرطة بالزي الرسمي واللباس المدني، حشدوا لحفظ الأمن في جميع المناطق حول آلاف المصلين والزائرين، حيث تقام بركة الكهنة مرتين في السنة، ومن المتوقع أن يعرف زيارة عشرات الآلاف من الناس إلى الموقع الديني.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قد وافقت على طريق بديل اقترحه منظمو مسيرة اعلام احتجاجية قادها نشطاء إسرائيليون يمينيون ستمر من البلدة القديمة قبل الوصول إلى حائط المبكى.

ومن جانب آخر، أكدت هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، أن "قوات من الشرطة قد تعرضت صباح اليوم الأربعاء، لالقاء الحجارة والمفرقعات في باحة الحرم القدسي الشريف، اثناء إبعاد عشرات الشبان عنها قبيل زيارة يهود"، مشيرة الى أن "الهدوء يسود المكان حاليا".

وأضافت "كان"، أن "شرطة القدس أكدت مرة اخرى انها لم تصادق على المسيرة التي تنوي جهات يمينية تنظيمها حول اسوار البلدة القديمة من المدينة اليوم" موضحة انها "ترفض مرور المسيرة في محيط باب العامود لمنع اندلاع مواجهات مع المقدسيين في القدس الشرقية".

هذا وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن جولة محادثات أمس الثلاثاء تمحورت حول التوتر الأمني والاحداث الأخيرة في مدينة القدس والحرم القدسي ، حيث تحدث خلالها مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير الخارجية الأردنية ايمن الصفدي ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

فيما أفاد موقع "والا" الإخباري نقلا عن مصدرين مطلعين أن وفدا لمسؤولين أمريكيين سيزور هذا الأسبوع إسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر والأردن في محاولة لتهدئة الأزمة حول الحرم القدسي الشريف.