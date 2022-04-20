مقتل شخص واصابة 4 آخرين في استهداف حافلة تقل حراس سجن في بورصة التركية

حاكم بورصة قال ان الانفجار عمل ارهابي وان جميع الوحدات الامنية هرعت للمكان

أعلنت السلطات التركية صباح اليوم عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في مدينة بورصة الصناعية شمالي غرب تركيا.

من جانبه أعلن حاكم بورصة يعقوب كانبولات خلال تصريح صحافي لقناة"إن تي في" التركية الخاصة إن قنبلة وضعت تحت عمود كهرباء على جانب طريق انفجرت أثناء مرور الحافلة التي تقل حراس السجن مما أدى إلى "سقوط شهيد".

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، أحدهم في حالة خطيرة. وتابع أن الحافلة كانت تقل ثلاثين والتفجير تم "على ما يبدو" بنظام للتحكم عن بعد. وأشار إلى أن وزيري العدل والداخلية يتابعان القضية عن كثب، وفي طريقهما إلى بورصة.

وذكر كانبولات بحسب ما ورد في "ديلي صباح" أن الانفجار عمل إرهابي وأن جميع الوحدات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، وأن عمليات التحقيق جارية للحصول على النتائج في أقرب وقت.

وكتب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر أن "العمليات لاعتقال المسؤولين جارية". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع العملية العسكرية الجوية والبرية والتي اطلق عليها "قفل المخلب"، والتي تشنها انقرة منذ الاثنين ضد حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب شمالي العراق.