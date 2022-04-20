شركات طيران إماراتية تلغي مشاركتها في عرض جوي بذكرى استقلال إسرائيل

أضاف الاتحاد أن "تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة القدس"

أكد اتحاد الطيارين الإسرائيليين (ISRALPA)، أمس الثلاثاء، أن شركتا الاتحاد للطيران (الناقل الوطني لدولة الإمارات) و"ويز إير أبو ظبي"، قررتا إلغاء مشاركتهما في عرض جوي إسرائيلي مقرر في 5 مايو/أيار المقبل بمناسبة الذكرى الـ74 لإستقلال إسرائيل.

وأضاف الاتحاد أن "تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وكان موقع "واينت" الاخباري قد أعلن أن طائرات من دولة الامارات العربية ستشارك لأول مرة في عرض جوي احتفالي لطائرات مدنية في يوم استقلال إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1516444319426785288 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانبها، أفادت القناة "12" الإسرائيليلة: "أن شركة الطيران الإماراتية التي أعلنت سابقا أنها ستشارك لأول مرة في احتفالات "إسرائيل" بذكرى الإستقلال، قررت إلغاء مشاركتها، وذلك بعد الإعلان عن استدعاء السفير الإسرائيلي لمحادثة في وزارة الخارجية الإماراتية على خلفية أحداث المسجد الأقصى".

هذا وقد استدعت وزارة الخارجية الإماراتية أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في الامارات أمير حايك، لمحادثة للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى.وبحسب وكالة الأنباء الاماراتية "وام" فإن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت ابراهيم الهاشمي استدعت "أمير حايك السفير الإسرائيلي في الامارات وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى"