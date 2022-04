شركات طيران إماراتية تلغي مشاركتها في عرض جوي بذكرى استقلال إسرائيل

أكد اتحاد الطيارين الإسرائيليين (ISRALPA)، أمس الثلاثاء، أن شركتا الاتحاد للطيران (الناقل الوطني لدولة الإمارات) و"ويز إير أبو ظبي"، قررتا إلغاء مشاركتهما في عرض جوي إسرائيلي مقرر في 5 مايو/أيار المقبل بمناسبة الذكرى الـ74 لإستقلال إسرائيل.

وأضاف الاتحاد أن "تراجع الشركتين عن المشاركة في العرض الجوي يأتي على خلفية التوترات الأخيرة في مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وكان موقع "واينت" الاخباري قد أعلن أن طائرات من دولة الامارات العربية ستشارك لأول مرة في عرض جوي احتفالي لطائرات مدنية في يوم استقلال إسرائيل.