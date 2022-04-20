اسرائيل تعلن إلغاء واجب ارتداء الاقنعة في الأماكن المغلقة اعتبارا من يوم السبت المقبل

أضاف البيان، أن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم السبت 23 أبريل/نيسان 2022"

أفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إتفق مع وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، عن إلغاء واجب وضع الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأضاف البيان، أن "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء يوم السبت 23 أبريل/نيسان 2022، عند الساعة 20:00 مساء" رهنا بمصادقة لجنة الصحة التابعة للكنيست عليه، مشيرا إلى أنه تم إتخاذه"نظرا لانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد".

وأكد البيان، أنه "سيتم إلغاء بمقتضى هذا القرار واجب وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، ما عدا الأماكن حيث يكون هناك احتمال مرتفع للإصابة (المستشفيات، ودور المسنين، والرحلات الجوية، وشخص يتجه للحجر الصحي)".