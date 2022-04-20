تقرير:روسيا ترسل مرتزقة من روسيا وليبيا للقتال في دونباس شرقي أوكرانيا

التقرير البريطاني يقول انه يتم ارسال هؤلاء بدون معدات ثقيلة او مركبات مصفحة لقتال المقاومة الاوكرانية

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم نقلا عن مسؤول رسمي اوروبي أن روسيا جندت 20 الف مقاتلين مرتزقة من سوريا، ليبيا وأماكن أخرى للمشاركة في هجومها الجديد في دونباس شرقي أوكرانيا، وقال نفس المسؤول، إن روسيا ترسل هؤلاء المرتزقة الى ساحة القتال بدون معدات ثقيلة أو مركبات مصفحة.

وبحسب نفس المصدر، فأن التقديرات تقول إن عدد المرتزقة الذين يقاتلون حاليا في شرقي أوكرانيا هو ما بين 10 حتى 20 ألف ، والذين جاءوا من دول مثل سوريا وليبيا، تم تجنيدهم من قبل الشركة الروسية الخاصة "مجموعة فاغنر"

وقال المسؤول الاوروبي :"ما يمكنني قوله بأننا نرى شحنات (جنود) من هذه المناطق، سوريا وليبيا الى دونباس في الشرق، يستخدمون هؤلاء بشكل أساسي ضد المقاومة الأوكرانية" واضاف "هم جنود مشاة، لا يوجد لديهم معدات ثقيلة أو مركبات".

وبحسب التقارير، عرض على المرتزقة من سوريا معاشات تتراوح ما بين 600 حتى 3000 دولار- بحسب درجاتهم وتجربتهم القتالية، وأفيد أن مجموعة فاغنر نقلت الى أوكرانيا غالبية جنودها الذين حاربوا في ليبيا. الشهر الماضي أفادت الاستخبارات الاوكرانية أن روسيا توصلت الى اتفاق مع الجنرال الليبي خليفة حفتر لارسال مقاتلين ليبيين إلى أوكرانيا.

ويقدر مسؤولون أمنيون في الدول الغربية أن المرزقة يتم ارسالهم الى شرقي أوكرانيا بهدف احتلال اكبر قدر من المتاطق، حتى يقوم الرئيس بوتين باستعراض صورة معينة لانتصار في عرض عسكري بمناسبة احياء ذكرى الانتصار على النازية في 9 ايار/مايو في موسكو.

وبحسب نفس المصدر الاوروبي، للكرمليم يوجد حاليا أربعة أهداف يريد التوصل اليها في أوكرانيا: احتلال دونباس، تأمين جسر بري لمنطقة القرم، احتلال اقليم خيرسون لضمان امدادات المياة العذبة للقرم واحتلال منطقة اضافية يمكن استخدامها كورقة مساومة بالمفاوضات مع الأوكرانيين.