روسيا ترد على العرض الاسرائيلي لاستضافة مباحثات بين بوتين وزلنسكي في القدس

السفير الاسرائيلي لدى روسيا قال ان اسرائيل مستعدة لاستضافه هذه المباحثات، لكن عليهم اتخاذ القرار

تطرق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى العرض الإسرائيلي لاستضافة مباحثات تجمع بوتين والرئيس الأوكراني زلنسكي في مدينة القدس وقال إن "إسرائيل عرضت ذلك مرات كثيرة، لكننا أوضحنا لهم أنه يجب أن يكون هناك سبب جوهري لإجتماع من هذا القبيل.

يأتي هذا التصريح في أعقاب تصريحات للسفير الإسرائيلي في روسيا الكسندر بن تسفي الذي صرح لوكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم بأن إسرائيل مستعدة لاستضافة لقاء قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي. وقال "بالتأكيد" خلال إجابته على السؤال وأضاف :"مع ذلك هم (بوتين وزلنسكي) يجب عليهم اتخاذ القرار".

ويشار الى أنه في بداية الشهر بذلت جهودا للتوصل الى وقف اطلاق النار بين البلدين خلال المحادثات في تركيا، لكن الأسبوع الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المباحثات مع أوكرانيا وصلت الى سد مسدود، وقال :"لقد تجاوزوا التفاهمات التي تم التوصل اليها في التفاهمات في إسطنبول".

وأوضح لافروف في ذلك الوقت إنه لا ينوي إجراء وقف لإطلاق النار لدفع مباحثات السلام، في موسكو قالوا إن "العملية العسكرية الخاصة" تهدف الى "القضاء على النازية"في اوكرانيا والسيطرة على كل منطقة دونباس. وقال "عمليتنا تهدف لانهاء التوسع الغير مجدود للولايات المتحدة ودول غربية أخرى".