رئيس الوزراء الإسرائيلي يطالب عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بعدم المشاركة في مسيرة الأعلام بالقدس

تبنى بينيت توصية جهاز الأمن الإسرائيلي بإبعاد عضو الكنيست بن غفير عن باب العامود خشية تدهور الأوضاع الأمنية

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بعدم زيارة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس في إطار مسيرة الأعلام المخطط لها اليوم الأربعاء، وقال: "ليس لدي أي نية للسماح للسياسة التافهة بتعريض الأرواح للخطر، ولن أسمح لاستفزاز بن غفير السياسي بتعريض حياة جنود اسرائيل وضباط الشرطة للخطر ".

واستند قرار منع بن غفير إلى توصيات من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ووزير الأمن العام عمر بارليف.

ومن جهته قال بن غفير ، بحسب التايمز أوف إسرائيل ، "بعد تخليه عن الشرطة والمواطنين ، تحول بينيت إلى ديكتاتور يضر بحرية حركة أعضاء الكنيست".كما أشار إلى أن أعضاء الكنيست يتمتعون بالحماية بموجب قانون الحصانة ، الذي يحظر تقييد أعضاء الكنيست من الوصول إلى مواقع في البلاد "ما لم يكن الحظر أو التقييد لأسباب تتعلق بأمن الدولة".

"إذا لم يكن هناك إطار متفق عليه [للمسيرة] و [لا] حل وسط بين الشرطة والمنظمين ، فإنني أنوي الذهاب إلى باب العامود ، دون أن أسأل بينيت ، بارليف ، مجلس الشورى أو حماس" ، تابع بن غفير .

ورفضت شرطة البلاد خطط المسيرة يوم الثلاثاء حيث تم تقديمها "في غضون مهلة قصيرة" ، إلا أن النشطاء اليمينيين قرروا المضي قدمًا بها على أي حال.

تأتي المسيرة المخطط لها وسط فترة من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد سلسلة اشتباكات في الحرم القدسي وإطلاق صواريخ من غزة يوم الإثنين.

وأعلن منظمو مسيرة الأعلام عن تصميمهم على الإنطلاق في المسيرة التي أثارت الكثر من الجدل وتعارضت في توقيتها ومسارها مع اعتبارات السلامة في القدس من منظور الشرطة الإسرائيلية، وأكد هؤلاء أن المسيرة ستمر عصر اليوم حاملة الأعلام الإسرائيلية في الحي الإسلامي وفي أماكن أخرى في المدينة القديمة، ووجه المنظمون أصابع الاتهام باتجاه الشرطة التي وصفوها بأنها سقطت "في بئر السياسة" بحسب تعبيرهم.

ووجه منظمو المسيرة انتقادات لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي حيث قالوا "نأسف لسقوط الشرطة في حفرة سياسية اختبأ فيها وزير الأمن الداخلي ورئيس الوزراء، وبدلاً من القيام بعملها، ارتطمت بجدار سياسي منعنا من القيام بكل ما يمكن ويجب على اليهودي القيام به – السير مع العلم الإسرائيلي في عاصمته. وأضاف "لا يمكننا التخلي عن التلويح بالأعلام في العاصمة بسبب تهديدات وابتزاز منصور عباس والحركة الإسلامية".