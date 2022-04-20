وزير الأمن الإسرائيلي يتعهد بتزويد أوكرانيا بمعدات وقائية لمنظمات الطوارئ والإنقاذ

هذا جزء من جهود إسرائيل المكثفة لتقديم المساعدة الإنسانية، والتي تشمل إنشاء مستشفى ميداني، واستيعاب اللاجئين

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستزود أوكرانيا بمعدات وقائية لمنظمات الطوارئ والإنقاذ، وتم التعهد بتقديم المساعدة خلال مكالمة مع نظيره الأوكراني، بناء على طلب من كييف.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس: "هذا جزء من جهود إسرائيل المكثفة لتقديم المساعدة الإنسانية، والتي تشمل إنشاء مستشفى ميداني، واستيعاب اللاجئين والمهاجرين، وتوفير الغذاء والمساعدات الطبية، وأكثر من ذلك".

وبحسب البيان ناقش الوزيران الدور الدبلوماسي لإسرائيل بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والجهود الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكانت إسرائيل قد واجهت انتقادات لعدم قيامها بما يكفي لدعم أوكرانيا في أعقاب الغزو العسكري الروسي، ورد المسؤولون الإسرائيليون بالإشارة إلى الجهود الإنسانية وجهود الإجلاء التي تقوم بها البلاد.

وكان بيني غانتس قد دافع في سياق رد إسرائيل على الحرب في أوكرانيا، قائلا إن "إسرائيل مستعدة لتوسيع المساعدة بطرق توقف القتال وتنقذ الأرواح" جدير بالذكر أن إسرائيل أقامت مستشفى ميدانيًا في لفيف، وتبرعت نجمة داود الحمراء لخدمات الطوارئ مؤخرا بست سيارات إسعاف لجميع التضاريس بالإضافة إلى أربع سيارات إسعاف مدرعة تم إرسالها سهر مارس/آذار المنصرم.