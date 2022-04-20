ولي عهد البحرين يدعو نفتالي بينيت إلى تهدئة التوترات في القدس ويهنئه بعيد الفصح اليهودي

استعرضا "التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"

دعا ولي عهد ورئيس مجلس وزراء البحرين سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إلى "تهدئة التوترات في القدس وإلى ضرورة احترام جميع الأديان والتسامح معها"، وبالمناسبة هنأه بعيد الفصح اليهودي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء ، بين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ، حيث استعرضا "التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز الجهود لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين" وناقشا معا مجالات التعاون بين مملكة البحرين و إسرائيل.