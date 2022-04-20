إردوغان: تركيا ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل بالرغم من أحداث الأقصى

اعتبر اردوغان أن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ويراها لاعبًا مهمًا في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن "تركيا ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل على الرغم من الأحداث في المسجد الأقصى لأن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين". وأضاف "اسرائيل لاعب مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله".

جاءت هذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ حذر فيها من "التهديدات" التي تسيء إلى "مكانة المسجد الأقصى" في القدس.

يذكر أن اشتباكات اندلعت الجمعة، بين قوات الأمن الإسرائيلية وشباب فلسطينيين في باحات الأقصى وفي المنطقة القريبة منه في البلدة القديمة بالقدس.

وتأتي هذه الحوادث بعد ما يقرب من عام من التوترات المماثلة التي أشعلت فتيل نزاع استمر 11 يومًا بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة.

وقال أردوغان على حسابه على تويتر إنه أبلغ هرتسوغ أن "حقيقة تعرض المسجد الأقصى لهجوم من قبل جماعات متعصبة بعد صلاة الفجر أمس واليوم الذي قبله والتوتر في غزة زاد من حزننا".

وأضاف الرئيس التركي "في هذا الوقت الحساس أود أن أؤكد مرة أخرى على ضرورة عدم السماح بتوجيه استفزازات وتهديدات لمكانة وروحانية المسجد الأقصى".

يشار إلى أن إسرائيل وتركيا أعلنتا عن بداية فصل جديد في علاقاتهما بعد أكثر من عقد من الخلاف الدبلوماسي، في أعقاب زيارة هرتسوغ التاريخية لأنقرة في مارس.