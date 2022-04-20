الشرطة الإسرائيلية تمنع "مسيرة الأعلام" من الوصول إلى باب العامود في القدس

نفتالي بينيت:"مسيرة الأعلام التقليدية ستجرى في موعدها الأصلي، يوم توحيد شطري القدس"

منعت الشرطة الإسرائيلية "مسيرة الأعلام" من دخول البلدة القديمة لمدينة القدس عبر باب العامود المؤدي إلى الحرم القدسي، واندلعت مواجهات بن الشرطة والمنظمين بعد أن حاول عدد من المشاركين في المسيرة اقتحام الحواجز الشرَطية.

وذكرت تقارير إعلامية أن نحو ألف شخص شاركوا في المسيرة، في ما وصل النائب اليميني في الكنيست إيتمار بن غفير إلى المسيرة على الرغم من منعه من دخول المدينة القديمة عبر باب العامود.

وانطلقت المسيرة التي دعت اليها عدة منظمات يمينية من وسط مدينة القدس وسبق للشرطة أن أعلنت أنها ستمنع المشاركين في المسيرة من الوصول إلى باب العامود وأنها عززت من انتشارها ووضعت الحواجز.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أن "مسيرة الأعلام التقليدية ستجرى في موعدها الأصلي، يوم توحيد شطري القدس" مشيرا إلى أنه "قرر منع النائب ايتامار بن غفير من الوصول إلى محيط باب العامود لئلا تتعرض حياة جنود الجيش وافراد الشرطة للخطر"

وتأتي المسيرة وسط توترات مستمرة في القدس حول المتظاهرين الفلسطينيين في الحرم القدسي ورد فعل قوات الأمن الإسرائيلية، مما أدى إلى فورة من النشاط الدبلوماسي.