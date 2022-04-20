إسرائيل: يائير لابيد يعتبر "مسيرة الأعلام خطوة غير مسؤولة تهدف إلى إحراق القدس"

"لا نية لدينا لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، لكننا لن نسمح بإلقاء الحجارة والعبث بالألعاب النارية"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، "لا نية لدينا لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، لكننا لن نسمح بإلقاء الحجارة والعبث بالألعاب النارية"معتبرا أن "مسيرة الأعلام التي انطلق بها المنظمون اليوم الأربعاء هي خطوة غير مسؤولة بشكل فظيع" وأضاف أن "هناك متطرفون أيضا في صفوفنا".

ووفق النشر في موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، علق لابيد على مشاركة عضو الكنيست من اليمين المتطرف في المسيرة بالقول إن "هدف بن غفير هو اندلاع العنف. هم يريدون أن تحرق النار القدس ولن نسمح لهم بذلك. إنهم يلحقون أضرارًا جسيمة بإسرائيل لأنهم بأعمالهم هذه يضعون أنفسهم على نفس المنصة إلى جانب مثيري الشغب".

وفي السياق ذاته، انتقد مصدر سياسي الأردن، على خلفية استدعاء نائب السفير الإسرائيلي في عمان لإجراء محادثة، حيث قال "إنهم يتحدثون ضدنا بطريقة غير مقبولة لا سيما حين تصدر عن شركاء".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية منعت "مسيرة الأعلام" من دخول البلدة القديمة لمدينة القدس عبر باب العامود المؤدي إلى الحرم القدسي، واندلعت مواجهات بن الشرطة والمنظمين بعد أن حاول عدد من المشاركين في المسيرة اقتحام الحواجز الشرَطية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على أن "مسيرة الأعلام التقليدية ستجرى في موعدها الأصلي، يوم توحيد شطري القدس" مشيرا إلى أنه "قرر منع النائب ايتامار بن غفير من الوصول إلى محيط باب العامود لئلا تتعرض حياة جنود الجيش وافراد الشرطة للخطر".