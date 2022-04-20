تقرير: إسرائيل هي ثامن قوة نووية في العالم

تهيمن روسيا وأمريكا على الترتيب في عام 2022 ، اللتان تمتلكان 5428 و 5977 رأسا نوويا على التوالي

أفاد تقرير نشره الاتحاد الأمريكي للعلماي بعنوان""وضع القوى النووية في العالم"أن إسرائيل تعتبر ثامن قوة نووية في العالم، بينما تهيمن روسيا والولايات المتحدة على الترتيب في عام 2022، اللتان تمتلكان 5428 و 5977 رأسا نوويا على التوالي، من أصل 13000 وحدة في العالم.

وبحسب التقرير تأتي الصين في المرتبة الثالثة بـ 350 رأسا نوويا، وفرنسا (290) والمملكة المتحدة (225) وباكستان (165) والهند (160) وإسرائيل (90) وكوريا الشمالية (20) ومن جانبها، تسعى إيران منذ عدة سنوات إلى أن تصبح القوة النووية العاشرة في العالم.

و في نهاية الحرب الباردة عام 1987، كان لدى العالم أكثر من 70000 رأس نووي ، أو 5.5 مرات أكثر من اليوم.

ووفقًا للتقرير ، "تواصل الولايات المتحدة ببطء خفض مخزونها النووي. ولدى فرنسا وإسرائيل مخزونات مستقرة نسبيًا. لكن الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان والمملكة المتحد ، وروسيا ، جميعها يشتبه في أنها تزيد مخزونهم ".