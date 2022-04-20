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هجوم إلكتروني يستهدف مواقع إسرائيلية من بينها موقع سلطة المطارات

i24news

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تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 4 أغسطس 2020 شخصًا على جهاز كمبيوتر في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
NICOLAS ASFOURI / AFPتظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 4 أغسطس 2020 شخصًا على جهاز كمبيوتر في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

يقف خلف الهجوم مجموعة من القراصنة المنتمين إلى الطائفة الشيعية من العراق يعرفون أنفسهم كداعمين للبنان

استهدف هجوم إلكتروني واسع النطاق عدة مواقع إسرائيلية على الشبكة العنكبوتية من ضمنها موقع سلطة المطارات حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، وكانت المواقع الأخرى قد استهدفت بمستهل النهار. ومن بين المواقع المختلفة التي سقطت موقع القناة 9 وموقع هيئة البث الرسمية "كان". 

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ويقف خلف الهجوم مجموعة من القراصنة المنتمين إلى الطائفة الشيعية من العراق يعرفون أنفسهم كداعمين للبنان وزعموا أن الهجوم تم تنفيذه انتقاما لاغتيال سليماني. 

وذكرت سلطة المطارات الإسرائيلية أنها كانت على علم بالهجوم ولم يتم اختراق أنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة، وأن التطبيق الخاص بسلطة المطارات يعمل كالمعتاد. 