سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت وغلاف غزة جنوب إسرائيل

أعلن الناطق العسكري في الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، في مدينة سديروت الجنوبية إضافة إلى منطقة غلاف غزة.

وأضاف الناطق أنه سيجري العمل على التحقق من أسباب انطلاق صفارات الإنذار.

وأفاد الناطق بلسان الجيش أن القبة الحديدية لم تعترض أية صواريخ، ويجري التحقق من حقيقة سقوط قذيفة في المناطق غير المأهولة.

وكانت حماس قد قالت في بيان إن "محاولات التقسيم من جانب إسرائيل للأقصى على الصعيد المكاني والزماني لن تمر، ولن تغير من إسلامية وعروبة الأقصى" وذلك في سياق اشتعال الأوضاع الأمنية في الأقصى ومحيطه خلال الأيام الأخيرة.