ردا على إطلاق قذيفة تجاه سديروت سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم موقعا لحماس وسط القطاع

سلاح الجو الاسرائيلي يهاجم موقعا عسكريا لكتائب القسام وسط قطاع غزة بعد اطلاق القذيفة تجاه سديروت

بعد إطلاق القذيفة الصاروخية أمس تجاه سديروت جنوب اسرائيل، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعا تحت الأرض لحركة حماس وسط قطاع غزة، وبعد فترة قصيرة من ذلك سمعت 4 صافرات إنذار في سديروت وفي غلاف غزة، لكن بعد فحص لاحق تبين أن الصافرات أطلقت عن طريق الخطأ بسبب اطلاق رصاص ورصد خاطئ للقبة الحديدية، وبعد فترة قصيرة من ذلك رصد اطلاق قذيفة فاشل سقطت في منطقة القطاع.

وخلال الهجوم على موقع عسكري تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ب12 صاروخ ، اطلق صاروخ مضاد للطائرات تجاه طائرة سلاح الجو الإسرائيلي، وردا على ذلك تم مهاجمة موقعا آخر لحماس في القطاع. الصفارات الاربعة التي سمعت في غلاف غزة، كانت بالخطأ، وكما هو مذكور، كانت بسبب تحديد غير صحيح، وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه سوف يتم التحقيق الأمر ، وفجر اليوم رصدت قذيفة سقطت في القطاع.

وأفادت القناة الاسرائيلية "13" أن ستة إسرائيليين اصيبوا بصورة طفيفة من خلال هرولتهم الى الملاجئ وبسبب الهلع وتم معالجتهم من قبل نجمة داوود الحمراء.

وسقطت أمس قذيفة في مدينة سديروت جنوب إسرائيل قرب أحد المنازل، ولم يتم رصد القذيفة من قبل القبة الحديدية، وهي لم تتسبب بإصابات لكن المنزل تعرض لأضرار وتعاملت الشرطة مع الشظايا التي أضرت بالمنزل.