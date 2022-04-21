اسرائيل: النائبة سيلمان التي انسحبت من الائتلاف الحكومي تجتمع مع بيني غانتس

تمحور الاجتماع بين الجانبان حول اقامة حكومة بديلة وهو اجتماعها الاول بعد انسحابها مع شخصية من الائتلاف

اجتمعت النائبة عيديت سيلمان (حزب يمينا) التي استقالت مؤخرا من الائتلاف الحكومي مساء الاربعاء مع رئيس حزب "كحول لفان" ووزير الأمن بيني غانتس، وهو أول شخصية من الائتلاف تجتمع معه سيلمان بعد استقالتها قبل اسبوعين.

ونقل موقع "والا" عن مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل، أن سيلمان طلبت تنسيق الاجتماع للتباحث مع غانتس في امكانية إقامة حكومة بديلة وإقامة مستوطنة أفيتار.

وأفيد مؤخرا بأن رئيس حزب "يهدوت هتوراة" المتدين موشيه غافني، أجرى مباحثات مع غانتس لمنع انتخابات جديدة وإقامة حكومة بديلة في الكنيست الحالية، وذكر "والا" أن الجانبان إجريا على الأقل محادثتين، وخلالها غافني بحث امكانية حكومة سوية مع غانتس، ورفض غانتس الاقتراحات. وذكر مصدر سياسي مطلع أن "غافني بادر للمحادثات مع غانتس بمعرفة من مسؤولي الليكود لكن ليس برغبتهم".

واتهم مسؤولون في الليكود غافني بأنه يحبط عملية إسقاط الحكومة، وبحسبهم، غافني بحث رسالة حاسمة، بدعم الزعيم الروحاني الحاخام غرشون ادلشتاين، مفادها إنه غير مستعد للذهاب الى انتخابات.

وبعد اعلان سيلمان استقالتها من الائتلاف الحكومي قبل أسبوعين، قال غافني أن أحزاب اليمين في المعارضة يجب أن تقرر تحت قيادة اي مرشح لتشكيل الحكومة :"يجب القيام بمحاسبة للنفس لمن هو مناسب ومن هو لا، ولمن يوجد الاحتمالات الأكبر تشكيل حكومة فورية بدون الذهاب الى انتخابات".