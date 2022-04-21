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على خلفية التوتر بالحرم القدسي: لابيد يجري مكالمة مع وزير خارجية الامارات

i24news

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وزيرا الخارجية الإسرائيلي والإماراتي يائير لابيد والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 29 يونيو 2021
Shlomi Amsalem/Government Press Office via APوزيرا الخارجية الإسرائيلي والإماراتي يائير لابيد والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 29 يونيو 2021

تمحورت المكالمة حول التطورات الاخيرة في الحرم القدسي والخطوات التي تقوم بها اسرائيل للتهدئة

على خلفية التوتر في الحرم القدسي، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد الليلة مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. 

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وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية فإن "وزير الخارجية الإماراتي اعرب خلال المكالمة عن تقديره للخطوات التي تقوم بها إسرائيل لتهدئة الأوضاع وعبر عن تفهمه للصعوبات التي تواجهها إسرائيل على أرض الواقع". 

وأضاف البيان بأن "الجانبان تحدثا عن الصعوبات في مواجهة الأخبار الكاذبة المعادية ضد إسرائيل التي تنتشر في العالم العربي واتفقا على مواصلة العمل سوية لدفع التسامح الديني والسلام بين الإسرائيليين والعرب في الشرق الأوسط. كما ناقشا أهمية العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذل لتعميق وتقوية الشراكة بينهما". 