على خلفية التوتر بالحرم القدسي: لابيد يجري مكالمة مع وزير خارجية الامارات

تمحورت المكالمة حول التطورات الاخيرة في الحرم القدسي والخطوات التي تقوم بها اسرائيل للتهدئة

على خلفية التوتر في الحرم القدسي، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد الليلة مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية فإن "وزير الخارجية الإماراتي اعرب خلال المكالمة عن تقديره للخطوات التي تقوم بها إسرائيل لتهدئة الأوضاع وعبر عن تفهمه للصعوبات التي تواجهها إسرائيل على أرض الواقع".

وأضاف البيان بأن "الجانبان تحدثا عن الصعوبات في مواجهة الأخبار الكاذبة المعادية ضد إسرائيل التي تنتشر في العالم العربي واتفقا على مواصلة العمل سوية لدفع التسامح الديني والسلام بين الإسرائيليين والعرب في الشرق الأوسط. كما ناقشا أهمية العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذل لتعميق وتقوية الشراكة بينهما".