تجدد الاشتباكات في ساحة الحرم القدسي صباح اليوم

الشرطة الاسرائيلية تعتقل سبعة مشتبهين بالقاء الحجارة في ساحة المسجد الاقصى امس

تجددت الاشتباكات في ساحة الحرم القدسي صباح اليوم الجمعة في القدس، وذكر موقع "والا" إن "عشرات الفلسطينيين قاموا بإلقاء المفرقعات النارية والحجارة تجاه قوات الأمن والشرطة الاسرائيلية التي بحراسة الزوار غير المسلمين، وحاليا يسود هدوء حذر المكان. في حين أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن اعتقالها سبعة مشتبهين مقدسيين بإلقاء حجارة وزجاجات حارقة امس داخل المسجد الاقصى

وقالت الشرطة الاسرائيلية إنه ما يشابه أيام سابقة ايضا صباح اليوم مع انتهاء صلاة الفجر"بدأ العشرات من مثيري الشغب والملثمين بانتهاك النظام العام واستخدام العنف الشديد"، وبحسب الشرطة، "مثيرو الشغب دخلوا الى المسجد فجر اليوم، وإغلقوا الأبواب ، وبدأوا بإلقاء الحجارة والمفرقعات".

واضافت :"بينما تسمح الشرطة للجمهور طيلة الوقت بحرية العبادة، صباح اليوم نفس مثيري الشغب قاموا مجددا بالقاء الحجارة والألعاب النارية من داخل المسجد" ولفتت الشرطة الى أنه في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبار كاذبة ومحرضة حول الأحداث في المسجد الأقصى بهدد تصعيد الأوضاع أكثر.