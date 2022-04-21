الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر: التصعيد في القدس سيؤثر على باقي الساحات الأخرى

مسؤول امني كبير يعتبر "القدس مثل عود كبريت يمكن ان تشعل التصعيد الأمني في كافة المناطق"

افادت صحيفة "معاريف" اليوم أنه رغم التوتر والاضطرابات في القدس، لكن الايام الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة مرت بهدوء نسبي، وذكرت أن الجهاز الأمني الاسرائيلي لا يقوم بأية مخاطرة وحالة التأهب القصوى ستتواصل.

وأعلن وزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس أمس عن فرض طوق أمني على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، من جانبه اعلن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان أن الاجراءات المتبعة لدخول الفلسطينية للصلاه في الحرم القدسي ستتواصل وفقا لما تم الاتفاق عليه في بداية رمضان، وسيتاح خلال الاغلاق خروج حالات انسانية، طبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.

ولفت التقرير ألى أن الحوادث في الضفة الغربية انخفضت بعد خفض الجيش الاسرائيلي لأنشطته العملياتية في المدن والبلدات الفلسطينية، وهذا ادى الى انخفاض حجم عدد الاعتقالات عن الاسابيع السابقة. وذكر التقرير أن" الجيش الاسرائيلي والشاباك يركزون انشطتهم هذه الفترة بالانشطة العدائية والاعتقالات الضرورية فقط ويتجنبون الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين فترة رمضان".

وأشار التقرير الى رضا الجهاز الأمني من انه رغم التوتر الأمني، لا يوجد تغيير كبير بوتيرة الاحداث في الضفة الغربية، وقال مسؤول أمني لـ"معاريف" إن الجماهير الفلسطينية لم تخرج حتى الآن الى الشوارع لمواجهة قوات الأمن الاسرائيلية وإنه يجب بذل جهود للحفاظ على الوضع القائم.

رغم الهدوء النسبي، الا أن في جهاز الأمن يقولون إن الوضع هش للغاية،وقال مسؤول امني ل"معاريف" أنه "حتى الأن التوتر في القدس لم ينزلق الى الساحات الأخرى، إن ارتفعت حدة الأوضاع في البلدة القديمة، بالتشديد على الحرم القدسي، ستكون أعجوبة بأن لا يكون لهذا تأثير على باقي الساحات".

ووفقا لنفس المسؤول، هذه مصلحة هامة لإسرائيل لتهدئة التوتر في القدس ، وقال "يوجد مسؤولين بسبب اعتبارات مختلفة ، يعملون بالضبط بصورة عكسية وبدون مسؤولية" بالضبط مثل الأيام التي سبقت حارس الأسوار، والتي تقترب من مرور عام عليها، ألاجهزة الأمنية تقدر أن التصعيد في القدس يمكن أن يقود هذه المرة الى تصعيد في الجنوب.

وقال مسؤول امني كبير لـ"معاريف": هذه فترة حساسة جدا، جزء منها رغم الصعوبات، نجحنا بتجاوزه، الآن يتطلب منا اتباع تصرف أمني حساس جدا، من جهة يجب الحفاظ على مصالحنا الأمنية، لكن من جانب آخر يجب ان لا يقودنا الى تصعيد، بعد أكثر من شهر من التوتر المتواصل، يكفي عود كبريت واحد، بالتأكيد ان كان مصدره القدس، يمكن أن يشعل نار كبيرة جدا".

وخلال فترة العيد سيحافظ الجيش الاسرائيلي على مستوى عال جدا من حالة التأهب في الساحات المختلفة، وستتواصل في الضفة الغربية نشر واسع للوحدات العسكرية في تأمين خط التماس، ايضا في قطاع غزة- بشكل أساسي بالتشديد على نظام الدفاع الجوي".