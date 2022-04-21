وزير الخارجية التركي سيزور اسرائيل الشهر القادم

يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها كل من تركيا وإسرائيل لتحسين العلاقات بينهما

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو الاربعاء أنه سيقوم بزيارة إسرائيل الشهر المقبل وذلك مناقشة المخاوف من التصعيد بين إسرائيل وغزة، وتأتي الزيارة ايضا وسط جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال اوغلو أنه سيزور اسرائيل في تاريخ 24 ايار/مايو القادم، ويأتي هذا بعد اربع سنوات من طرد كلا البلدين السفراء، وتعمل تركيا وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية على إصلاح العلاقات المتوترة بينهما منذ فترة طويلة، وبرز موضوع الطاقة كمجال محتمل للتعاون بين الجانبين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن "تركيا ستحافظ على علاقاتها مع إسرائيل على الرغم من الأحداث في المسجد الأقصى لأن العلاقات القوية مع إسرائيل أساسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين". وأضاف "اسرائيل لاعب مهم في المنطقة لا يمكن تجاهله".

جاءت هذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الثلاثاء حذر فيها من "التهديدات" التي تسيء إلى "مكانة المسجد الأقصى" في القدس.

في حين أشار هرتسوغ أمام الرئيس التركي في المكالمة الهاتفية إلى الجهود التي تبذلها الشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن والتي تتيح إجراء الصلوات يوميا في الحرم القدسي "رغم الاستفزازات والتحريض الذي تثيره جهات مختلفة، يجب علينا ان لا ننصت لأصوات التحريض والدعاية الكاذبة".