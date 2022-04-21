غانتس لرؤساء سلطات محلية بالجنوب:"إسرائيل جاهزة لكل خطوة مطلوبة"

وزير الامن الاسرائيلي يتواصل مع رؤساء السلطات المحلية جنوب اسرائيل بعد اطلاق قذائف من غزة

على خلفية التوتر الأمني وتجدد إطلاق القذائف تجاه منطقة الجنوب، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم مكالمة هاتفية مع رؤساء المجالس الإقليمية في غلاف غزة ورئيس بلدية سديروت وبحضور نائب الوزير الون شوستر.

وبحسب بيان لفت غانتس خلال حديثه الى الزيارة التي قام بها بمرافقة رئيس هيئة الاركان افيف كوخافي الى كتيبة "غزة" الأسبوع الماضي، واطلع خلالها الى تجهيزات القوات الأمنية في المنطقة لعدد متنوع من السيناريوهات، وشدد على أنه قبل العيد(الفصح اليهودي ) تم مضاعفة عدد القوات وحالة التأهب الأمني القصوى في المنطقة، وستتواصل سياسة الرد الشديد ضد أي "أنشطة عدائية" وقال إن "إسرائيل جاهزة للقيام كل خطوة مطلوبة للحفاظ على أمن مواطنيها- بالهجوم والدفاع".

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي كان ضرب الليلة موقعا عسكريا لحركة حماس ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وبعد فترة قصيرة من ذلك، اطلقت صافرات الانذار في منطقة سديروت وغلاف غزة وذلك بعد اطلاق رصاص، والجيش الاسرائيلي يحقق حاليا بشأن ذلك.