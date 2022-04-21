الأردن: اجتماع وزاري عربي يدين"اعتداءات إسرائيل في القدس" ويدعوها لاحترام الوضع القائم

ضم الاجتماع الدول التي قامت مؤخرا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتونس والجزائر والسعودية وقطر ومصر

أدان اجتماع وزاري عربي طارئ عقد في العاصمة الأردنية، اليوم الخميس، لبحث التصعيد في القدس "الإعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى"، مؤكدا على ضرورة احترام اسرائيل الوضع القائم والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.

وضم اجتماع اللجنة الدول الأعضاء التي قامت مؤخرا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، بما في ذلك الإمارات، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ، فإن الاجتماع شارك فيه أيضا تونس والجزائر والسعودية وقطر ومصر والمغرب والسلطة الفلسطينية.

وأكدت اللجنة الوزارية في بيانها الختامي إدانتها لـ"الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى".وحذرت من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كما أعربت عن رفضها "جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وأية محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا".

ودعا الاجتماع، المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية في القدس، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016).

وأمام ذلك، لفت البيان الوزاري إلى استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.