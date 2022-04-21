دعا هنية المسؤول الروسي إلى لعب دور مركزي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الخميس حديثًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحسب ما أورد موقع الخامسة للأنباء. وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في القدس وقطاع غزة وما تم تعريفه بـ "جهود وقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى".

ويفيد موقع الخامسة للأنباء أن رئيس الحركة استعرض أمام الوزير الروسي الأحداث التي تدور في القدس والأقصى تحديدًا، وسط التشديد على نية السلطات الإسرائيلية تقسيم المسجد الأقصى زمانا ومكانا. ودعا هنية المسؤول الروسي إلى لعب دور مركزي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب الموقع فإن الوزير الروسي أشار إلى "موقف روسيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية" كما أعرب لافروف عن "استيائه من تجاوز المبادرة العربية للسلام عبر البدء أولا في عملية التطبيع".

وأفادت تقارير صحافية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن حوارًا هاتفيًا دار الإثنين، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب الأخير من خلاله عن أمله بألا يتخطى التصعيد والمواجهات، حدود الأقصى بحيث لا يمتد إلى القدس الشرقية والضفة الغربية.