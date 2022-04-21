وزير الخارجية الإسرائيلي:"إسرائيل تواجه إرهابا إسلاميا متطرفا يهدف إلى زرع العنف والخوف والفوضى"

يائير لابيد :"لن نقبل بأي حال من الأحوال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على دولة إسرائيل".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد،اليوم الخميس، إن إسرائيل "تواجه إرهابا إسلاميا متطرفا يهدف إلى زرع العنف والخوف والفوضى" وحث القادة في المنطقة على "التصرف والتحدث بمسؤولية من أجل تهدئة الوضع"وحذر من أنه "لن نقبل بأي حال من الأحوال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على دولة إسرائيل".

واشار لابيد إلى أنه مصر على أن "تحافظ إسرائيل على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف"

جاءت تصريحات يائير لابيد خلال اجتماعه في تل أبيب مع أعضاء البعثة الأمريكية الذي يزور إسرائيل شارك فيه القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون إسرائيل والفلسطينيين هادي عمرو ، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس.

وفي السياق، عقد اجتماع طارئ للجنة عربية في الأردن لبحث "السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونيةفي القدس". وأدانت اللجنة التحركات الإسرائيلية في الحرم القدسي، ووصفتها بأنها "استفزازية"، ودعت إسرائيل إلى "ضمان أن يتعبد المسلمون فقط في الموقع".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قد تحدث مع قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الثلاثاء المنصرم، لدعوتهم إلى "إنهاء دائرة العنف".