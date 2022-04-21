الولايات المتحدة: "إذا رغبت إيران في رفع أي عقوبات تتجاوز الاتفاق النووي فعليها الاستجابة لمخاوفنا"

"لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل للاتفاق النووي"

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، "إذا رغبت إيران في رفع أي عقوبات تتجاوز الاتفاق النووي فعليها الاستجابة لمخاوفنا".وتابع "في حالة العودة إلى الاتفاق النووي، ستستخدم واشنطن بحزم أدواتها القوية لمواجهة الحرس الثوري الإيراني".

واشار المتحدث إلى أنه "لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من (التي تناولها) الاتفاق".

وقبل أيام، قال الكاتب الصحفي الأمريكي ديفيد إغناتيوس إن "إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لرفض طلب إيران شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب"وأضاف في مقال منشور بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية أخبره بأن الرئيس بايدن لا ينوي التنازل عن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا، بالرغم من أن هذا قد يلغي الصفقة النووية المزمعة مع طهران.

وبحسب إغناتيوس، قال المسؤول الأمريكي: "يقع العبء على إيران فيما إذا كنا سنحصل على اتفاق نووي. فسيلتزم الرئيس بالمبادئ الأساسية، ويعرف الإيرانيون وجهات نظرنا".