عضو بارز في الحرس الثوري: "لن نتنازل عن خطة الانتقام من الولايات المتحدة فيما يتعلق باغتيال قاسم سليماني

قائد القوة البرية للحرس الثوري: "حتى وإن قتل كافة القادة الأمريكيين لن يكون ذلك كافيًا للثأر لدم سليماني"

أكدت إيران الخميس أنها "لن تتخلى عن خطة الانتقام من الولايات المتحدة" فيما يتعلق باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بإيعاز من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وتأتي هذه التصريحات، على ما أفاد موقع معريف، بالرغم مما يتردد في الآونة الأخيرة من "عروض ثابتة" تقدمها واشنطن لإزالة العقوبات مرفقة بتنازلات إضافية وفق مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية.

وقال علي رضا تنكسيري قائد أسطول الحرس الثوري "العدو يواصل إرسال رسائل تتضمن وعودًا بحال تخلينا عن الانتقام لسليماني بتقديم بعض التنازلات أو رفع جزء من العقوبات". وتابع أن "هذا لخيال محض". وأكد المرشد الأعلى على "ضرورة الانتقام، وأنه أمر لا مفر منه، وأننا من سنختار لذلك الزمان والمكان".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي والمفاوضات في فيينا قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم "إن تبادل الرسائل بيننا وبين الأمريكيين يجري من خلال الاتحاد الأوروبي، ولسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نووي جيد ودائم."

ويضيف الموقع أن إيران سبق وأن رفضت مقترحاً أميركياً بشطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية وإدراج فيلق القدس ضمنها، بوصفه المسؤول عن النشاط العسكري الإيراني والذراع الإرهابي في المنطقة بما في ذلك منظومة الصواريخ والتسلح النووي، على ما أفاد دبلوماسي إيراني، وهو الأمر الذي نتج عنه الجمود بموضوع التوقيع على العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب أيضًا.

وقال قائد القوة البرية التابع للحرس الثوري محمد باكبور "حتى وإن قتل كافة القادة الأمريكيين لن يكون ذلك كافيًا للثأر لدم سليماني.