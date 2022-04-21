تقديرات أمنية إسرائيلية تستبعد اتجاه حماس نحو التصعيد خشية حملة إسرائيلية واسعة النطاق

دعا رئيس الأركان أفيف كوخافي إلى إجراء مشاورات أمنية اليوم، وأصدر تعليماته بالاستعداد لسيناريو التصعيد

أجرى الجهاز الأمني في إسرائيل الخميس، تقييمًا للأوضاع التي تشهدها البلاد والمنطقة على خلفية أحداث الأقصى يفيد بأن حركة حماس غير معنية بجر المنطقة نحو تصعيد يتبعه رد إسرائيلي واسع النطاق في قطاع غزة، على ما أفاد موقع N12.

وأطلقت صفارات الإنذار الليلة، للمرة الرابعة، خلال أقل من أربع وعشرين ساعة في الجنوب، حيث تم إطلاق رشقات من أربعة صواريخ باتجاه مدينة سديروت والبلدات المحيطة بها، وإلحاق أضرار طفيفة بمنزل في المدينة الجنوبية جراء الشظايا. وردا على إطلاق الصواريخ، هاجم الجيش الإسرائيلي منشآت عسكرية لحماس، بما في ذلك مجمع تحت الأرض يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في صنع محركات الصواريخ.

وعلى الرغم مما يبدو أنه تصعيد أمني في الجنوب، فإن جهاز الأمن يستبعد أن تكون حماس معنية بأن تخرج الأمور عن نصابها بحيث يبدأ الجيش الإسرائيلي بالنتيجة بعملية واسعة النطاق في قطاع غزة. وهذا ما دعا رئيس الأركان أفيف كوخافي إلى إجراء مشاورات أمنية اليوم، وأصدر تعليماته بالاستعداد لسيناريو التصعيد.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لعطلة نهاية أسبوع متوترة في القدس، مع توقع وصول آلاف المصلين المسلمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك غدًا. كما سيتم التركيز على المدينة القديمة، التي ستستقبل حجاج "سبت النور" المسيحيين بعد يومين.

يذكر أن عدد الزوار اليهود الذين دخلوا مسجد الأقصى اليوم حطم العدد القياسي، وقد بلغ عدد الزوار خلال فترة عيد الفصح ما يزيد عن 4600 شخص.

وما زالت الأجواء في مدينة القدس مشحونة، فقد قام العشرات من الشبان العرب الملثمين بأعمال شغب صباح اليوم في الحرم القدسي، وألقوا الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية على ضباط الشرطة. واندلع حريق نتيجة للألعاب النارية في إحدى السجادات عند مدخل المسجد الأقصى، إلا أنه تم إخماده. واضطر رجال الشرطة إلى التدخل واستخدام وسائل لتفريق التظاهرات وتم إيقاف بعض المشاغبين.