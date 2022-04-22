تجدد الاشتباكات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلي في الحرم القدسي فجر اليوم

إصابة عدد من المصلين خلال مواجهات مع قوات الأمن في باحات المسجد الأقصى

تجدد الاشتباكات صباح اليوم الجمعة، في الحرم القدسي في القدس، بعد أن بدأ نحو 200 متظاهر فلسطيني في إلقاء الحجارة على قوات الأمن هناك. وردت الشرطة بقنابل صوت وحاولت تفريق المتظاهرين. ووردت أنباء عن وجود جرحى في مكان الحادث لكن لم يعرف إلى أي مدى وإلى أي مدى حدثت الإصابات.

وتجمع العشرات من المصلين في ساعة مبكرة من فجر اليوم عند المسجد الأقصى وجمعوا الحجارة والمفرقعات. وانتشر العديد من رجال الشرطة قرب بوابات المسجد. وقال بعض الملثمين من المصلين: "لن نسكت، سنضحي بأرواحنا من أجل المسجد الأقصى".

وقد قام مئات الشبان بترديد هتافات مناوئة لإسرائيل وألقوا الحجارة باتجاه قوات الأمن، وقام أفراد الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز واستخدام الرصاص المطاطي.

وفي أعقاب التوترات الأمنية في الحرم القدسي عقدت لجنة جامعة الدول العربية للأماكن المقدسة في القدس، أمس، جلسة نقاش طارئة في عمان، عاصمة الأردن. وأدانت اللجنة، التي تضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وقطر، ما يجري في المسجد الأقصى، والإجراءات الإسرائيلية هناك، ودعت إلى السماح للمصلين المسلمين بحرية العبادة في المسجد.

هذا وتبقى قوات الأمن الإسرائيلية على أهبة الاستعداد في الضفة والقدس ومدن أخرى. وفي اجتماع لتقييم الوضع عُقد مساء أمس، أوعز رئيس هيئة الأركان الإسرائيليّ أفيف كوخافي إلى قادة الجيش بالاستعداد لاحتمال التصعيد في الجبهة الجنوبية في فطاع غزة.