الشرطة تحذر: "هناك الكثير منالاخبار الكاذبة، الحقيقة يجب أن تنعكس على الجمهور العربي في إسرائيل وحول العالم"

بعد صباح آخر من الاشتباكات في الحرم القدسي، تستعد الشرطة لأي سيناريو خوفًا من احتمال انتشار مواجهات واشتباكات إلى المدن المختلطة، كما كان الحال في الاشتباكات العنيفة خلال عملية حارس الجدار العام الماضي.

ووقعت مواجهات طوال الأسبوع بين مواطنين والشرطة في الناصرة وأم الفحم والمثل ، واليوم - ثالث جمعة من رمضان - تعتبر حساسة للغاية بحيث تستعد الشرطة الآن لصلاة الظهر على أمل ألا تتطور إلى اشتباكات أيضًا.

على الرغم من ارتياح الشرطة على أن الاشتباكات في الحرم القدسي الشريف لم تتطور إلى تصعيد كبير في جميع أنحاء البلاد، ولكن عندما ننظر إلى الصورة العامة نجد نمطًا مشابهًا لما كان في عملية حارس الجدار في ايّار من العام الماضي والتي نتجت عن الاشتباكات في الحرم القدسي مظاهرات ومواجهات عنيفة في مدن اخرى في البلاد وخاصة المدن المختلطة التي يسكنها العرب واليهود معًا.

لذلك، وكجزء من الدروس المستفادة في أيّار الماضي، قررت الشرطة إبلاغ قوات الاحتياط التابعة لشرطة الحدود بالاستعداد للارتداد الفوري. والهدف هو أنه على عكس عملية حارس الجدار، لن تستغرق الشرطة هذه المرة أيامًا للتنظيم، وسيكونون قادرين على الاستجابة على الفور إذا بدأ أي تصعيد في القدس أو غيرها من المدن.