هل ستتوتر العلاقات الإسرائيلية التركية؟ عضو كنيست من الائتلاف سيحضر مراسيم احياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن

عضو الكنيست موسي راز إلى أرمينيا مساء السبت القادم، وسيحضر مراسم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن

على خلفية العلاقات الدافئة بين إسرائيل وتركيا، سيتوجه عضو الكنيست موسي راز إلى أرمينيا مساء السبت القادم، حيث من المتوقع أن يحضر مراسم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن. جاء هذا بحسب ما نشر موقع Ynet الاسرائيلي.

جرحلة عضو الكنيست راز، تم تنسيقها والمصادقة عليها من قبل وزارة الخارجية، هي أول زيارة برلمانية رسمية منذ سبع سنوات، بعد أن حضرها في عام 2015 الوزير نحمان شاي من حزب العمل، وعنات باركو عضو الكنيست السابق من حزب الليكود الذي كان آنذاك جزءًا من الائتلاف الحكومي.

وسيقام الحفل في 24 أبريل\نيسان، الأحد المقبل، الساعة 11:00. وقال عضو الكنيست راز، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إسرائيل وأرمينيا، ان "المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من مليون أرمني هي واحدة من أفظع مظاهر القسوة الإنسانية. لقد حان الوقت لإسرائيل لتذكر أولئك الذين لقوا حتفهم وتروي قصتهم .

بدأت المذبحة ضد السكان الأرمن في أواخر القرن التاسع عشر استجابة لمطالبهم بالاستقلال عن تركيا. بين عامي 1915 و 1918، بحيث اباد الأتراك حوالي مليوني أرمني خلال الحرب العالمية الأولى بدعم ألماني. وواجه أكثر من مليون ارمني القتل أو الغرق أو الجوع حتى الموت.

في تركيا، ربما لن يكونوا متحمسين لوصول عضو الكنيست راز إلى مراسيم الذكرى في أرمينيا، وخاصة بعد أسبوع متوتر مع أنقرة على خلفية الأحداث في القدس.