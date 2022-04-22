تجدد الاشتباكات في الحرم القدسي بعد صلاة الجمعة الثالثة في رمضان المبارك

"لوح الكثير من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية وحماس ورددوا شعارات مؤيدة للحركة في غزة ودعت إلى التعبئة"

تجددت الاشتباكات في الحرم القدسي بعد صلاة الجمعة الثالثة في رمضان المبارك، بعد ساعات من اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس ولوح الكثير من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية وحماس ورددوا شعارات مؤيدة للحركة الحاكمة في غزة، والتي دعت إلى "التعبئة" قبل الصلاة.

ولم ترد أرقام رسمية عن عدد المشاركين في صلاة الجمعة الثالثة، لكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت رقم 90 ألف في ما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن"نحو 150 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان "

وهتف المتظاهرون "نحن رجال محمد ضيف" في اشارة الى رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، كما أشاروا إلى معركة في القرن السابع قامت فيها القوات الإسلامية بذبح وطرد اليهود من بلدة خيبر في شبه الجزيرة العربية، ودعوا أيضا إلى "تحرير الأقصى" من خلال العنف.

وفي السياق فرقت الشرطة الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى عبر قنابل مسيلة للدموع ألقتها من خلال طائرات مسيرة على المتظاهرين، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه سجلت عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن "طواقمنا تتعامل مع الإصابات في عياداتها الميدانية".

وشوهدت طائرات بدون طيار تابعة للشرطة الإسرائيلية وهي تطلق قنابل الغاز على الفلسطينيين الذين تواجدوا في منطقة قبة الصخرة المشرفة .وكان الفلسطينيون قد اقتربوا من مركز تابع للشرطة الإسرائيلية حينما تم إطلاق قنابل الغاز.

ومن جهتها قالت هيئة البث الرسمسة الإسرائيلية"كان" إن رد الشرطة الإسرئايلية باستحدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين جاء بعد قيام متظاهرين ملثمين رفعوا دعوات التحريض وقاموا بإلقاء الحجارة على مركز للشرطة في الحرم القدسي"