العراق: الأمن يعتقل خمسة عناصر من"داعش" ويحبط "هجوما إرهابيا"

اثنين من المطلوبين جرى اعتقالهما في القائم، والثالث في مدخل الفلوجة أثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحد

قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم "داعش" ثلاثة منهم مطلوبين للقضاء، وإحباط "هجوم إرهابي" على نقطة أمنية، في عمليات متفرقة بالبلاد.

واشار بيان وزارة الدفاع "استنادا إلى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق السابعة والعاشرة والخامسة عشر التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، بالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية في قواطع مسؤولية تلك الفرق، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء".

وأضاف البيان أن "اثنين من المطلوبين جرى اعتقالهما في القائم، والثالث في مدخل الفلوجة أثناء محاولته دخول القضاء عبر سيطرة التحدي".وفي عملية منفصلة، بحسب البيان، تمكنت كمائن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر من إحباط عملية إرهابية لاستهداف إحدى النقاط الأمنية في قرية تفاحة.

وأوضح البيان أن "إرهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية، توقفا على بعد 500 متر من النقطة المراد استهدافها، وتم فتح النيران المكثفة باتجاههما من قبل الكمين مما دفعهما للفرار تاركين خلفهما دراجتهما النارية و3 بنادق Ak47 وكمية من عتاد الكلاشنكوف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على إرهابيين اثنين بارزين ضمن ما يسمى "ولاية شمال بغداد".