إسرائييل: أكثر من 170 ألف شخص يزورون المتنزهات الوطنية في اليوم الأخير من عيد الفصح

تتوقع الهيئة ارتفاع عدد الزوار للمحميات غدا السبت وأوصت بحجز جولات مقدما لضمان الدخول في حالة الازدحام

قالت هيئة حماية الطبيعة وإدارة المناطق البرية في إسرائيل، اليوم الجمعة، إن المحميات الطبيعية والمتنزهات شهدت زيارة أكثر من 170 ألف شخص، بما في ذلك منتزه ياركون تل أبيب الذي استقبل حوالي 5000 زائر ومحمية عين جدي التي استقبلت حوالي 4000 شخص.

ووفقا للهيئة استقبلت حدائق تل عسقلان وقيسارية وجان هشلوشة ومحمية بانياس الطبيعية نحو 3000 زائر بحسب الهيئة وفي أماكن أخرى، زار حوالي 25000 شخص بحيرة طبريا، مع إغلاق العديد من الشواطئ المعترف بها لأنها وصلت إلى طاقتها الاستيعابية.

وقالت هيئة الطبيعة والمتنزهات إنها تتوقع ارتفاع أعداد الزوار غدا السبت وأوصت بحجز جولات مقدما لضمان الدخول في حالة الازدحام، وكان اليوم الجمعة هو آخر يوم من أيام عطلة عيد الفصح اليهودي التي تستغرق أسبوعا، لكن معظم الإسرائيليين لن يعودوا إلى عملهم حتى الأحد الوشيك الذي هو اليوم الأول في الأسبوع في إسرائيل.