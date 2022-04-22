الجيش الإسرائيلي:إطلاق صاروخين من غزة وسقوط واحد بالقرب من السياج الحدودي والآخر في القطاع

يعتقد أن الصاروخ الآخر سقط داخل قطاع غزة مما أدى إلى إصابة رجل فلسطيني بجروح طفيفة.

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن سقوط صاروخ في منطقة مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، وآخر داخل القطاع وتم تنشيط التنبيه بدون إنذار باللون الأحمر" مما أدى إلى إصابة رجل فلسطيني بجروح طفيفة.

ووفقا لتقارير أطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة صاروخين على إسرائيل ليل الجمعة، لم يتم تفعيل درع القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ حيث سقط صاروخ داخل مستوطنة محاذية لغلاف ​قطاع غزة​،وآخر داخل القطاع، ولم يتسبب في أضرار.

ويعتقد أن الصاروخ الآخر سقط داخل قطاع غزة مما أدى إلى إصابة رجل فلسطيني بجروح طفيفة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق محدودة، والحديث عن محاولة إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف قطاع ​غزة​"وكشفت المصادر عن "إطلاق ​صاروخ​ين على مستوطنات غلاف غزة، من دون تفعيل صافرات الإنذار". وأكد مراسل "نيو برس"، "سماع دوي إنفجار في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

وذكرت صحيفة"يديعوت أحرنوت"، عن "سقوط صاروخ داخل مستوطنة محاذية لغلاف ​قطاع غزة​، وسقوط صاروخ أخر داخل القطاع"، وقالت اذاعة الجيش الاسرائلي إنه “لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات الغلاف، بعد إطلاق الصاروخين من قطاع غزة".