البيت الأبيض: الرئيس بايدن يعتزم تعيين مايكل راتني سفيرا جديدا لدى السعودية

أعن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم تعيين مايكل راتني سفيرا جديدا لدى السعودية.

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم تعيين مايكل راتني سفيرا جديدا لدى السعودية، الذي شغل منصبي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في القدس والمبعوث الخاص للولايات المتحدة لسوريا.

وكان راتني يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للإعلام الدولي، وشغل قبل ذلك منصب المتحدث باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.كما عمل عميدا لمعهد الخدمة الخارجية، وقبل ذلك كان عضوًا في هيئة التدريس في جامعة الدفاع الوطني.

كما حصل على العديد من جوائز الأداء الصادرة عن وزارة الخارجية، بما في ذلك 6 جوائز لأداء الخدمة الخارجية العليا، وجائزة الاستحقاق الرئاسية، ويتحدث اللغتين العربية والفرنسية.

وكانت السفارة ‫السعودية لدى واشنطن، قد أعلنت في بيان أمس الخميس، عدم صحة التقرير الإعلامي المنشور بصحيفة الوول ستريت حول توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن.مشيسرة إلى أن هناك اتصالات يومية مستمرة بين المسؤولين على المستوى المؤسسي، وهناك تنسيق وثيق في قضايا مشتركة مثل الأمن والاستثمارات والطاقة.

وجاء البيان رداً على مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء المنصرم حول توتر العلاقات السعودية الأميركية.

وأكدت السفارة "على مدار الـ77 عاماً الماضية من العلاقات السعودية الأميركية، كان هناك العديد من الخلافات ووجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا، لكن هذا لم يمنع البلدين أبداً من إيجاد طريقة للعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لكليهما".