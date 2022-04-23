الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ جديد من غزة باتجاه البلاد

كان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن سقوط صاروخ في منطقة مكشوفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه أطلق صاروخ من قطاع غزة تجاه مناطق غلاف غزة جنوب إسرائيل، وسقط في منطقة غير مأهولة بمحيط المجلس الاقليمي اشكول دون ان يؤدي ذلك الى وقوع اصابات او اضرار، وفق ما أورته هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية.

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن سقوط صاروخ في منطقة مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، وآخر داخل القطاع ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار" مما أدى إلى إصابة رجل فلسطيني بجروح طفيفة.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر فلسطينية ان عناصر من حماس هاجمت منازل عناصر الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي وتقوم باعتقالهم.

ويعد هذا هو رابع هجوم صاروخي من غزة منذ الاثنين الماضي، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الهدوء على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، على الرغم من أن هجوم الإثنين الماضي نسب إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في عدة تقارير إعلامية.

يشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قام الثلاثاء الماضي، بتحذير الفلسطينيين في قطاع غزة من أن تحركات إسرائيل لإنعاش اقتصادهم مهددة من قبل "الجماعات المتطرفة التي تزيد من التحريض وتطلق الصواريخ على إسرائيل".