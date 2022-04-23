إسرائيل تقرر إغلاق معبر إيريز أمام عمال وتجار غزة بعد الهجمات الصاروخية

غسان عليان، "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نعلمكم أنه يوم الأحد يبقى معبر إيرز مغلقا أمام العمال "

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها ستغلق معبرها الوحيد مع قطاع غزة للعمال اعتبارا من الأحد، وذلك في أعقاب إطلاق 3 صواريخ على جنوب البلاد.

وقال منسق اعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، "في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نعلمكم أنه يوم الأحد يبقى معبر إيرز مغلقا أمام العمال والتجار" مشيرا إلى أنه "سيستمر دخول الحالات الإنسانية وغيرها فقط".

وأضاف غسان عليان، في بيان له، أن "إعادة فتح المعبر أمام العمال والتجار سيتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن اليوم السبت، أنه "أطلق صاروخ من قطاع غزة على الاراضي الاسرائيلية، وسقط في منطقة غير مأهولة بمحيط المجلس الاقليمي اشكول دون ان يؤدي ذلك الى وقوع اصابات او اضرار"، فيما أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، سقوط صاروخ في منطقة مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، وآخر داخل القطاع ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار" مما أدى إلى إصابة رجل فلسطيني بجروح طفيفة.

وارتفع عدد الفلسطينيين في قطاع غزة المسموح لهم بالعمل في إسرائيل إلى 12000 شخص في الشهر الماضي، وقالت الحكومة إنها سترفع العدد 8000 إضافي، ليصبح المجموع 20000 شخصا.

يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، كان قد أكد أنه "في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات المتطرفة بشدة، وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حاليًا من التحركات الاقتصادية، هذه تحركات سنوسعها اذا استمر الهدوء أو ستتراجع إذا استمر التوتر".